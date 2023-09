Il y a autant de dragons que de rêves d'enfants... Créatures légendaires, ils peuplent la terre, l'eau, le ciel et crachent le feu pour défendre ce qu'il y a de plus précieux, la vie et la beauté de notre planète. D'une force surnaturelle, rusés, malicieux parfois, maléfiques ou au contraire protecteurs, ils nous fascinent. Peut-on les approcher, les apprivoiser ? Jusqu'où vont leurs pouvoirs ? Dans ce livre aux sublimes illustrations, le jeune Will, fan de jeux vidéo et de dragons, nous invite à découvrir Amaru le dragon lunaire, le Léviathan biblique, Smaug le Doré, le varan, le basilic, l'ouroboros... Un bestiaire extraordinaire ! Une encyclopédie du Merveilleux qui revisite avec brio les mondes peuplant nos imaginaires depuis toujours.