Urgences préhospitalières

Cet ouvrage s'adresse aux étudiants et aux professionnels de l'urgence. Il comporte des fiches synthétiques sur : - les principales pathologies de l'enfant, à partir de fiches "symptôme" - les techniques mises en oeuvre lors de leur prise en charge (gestion des voies aériennes, immobilisation...) - la pharmacologie - la législation en vigueur - les différents scores d'évaluationUne référence pour accompagner la prise de décision et conforter ainsi une prise en charge de qualité des patients. Changement de format et maquette, ajouts images et lien vers vidéos.