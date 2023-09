Silence. Ne 2023

" Rien ne semble devoir troubler la vie paisible du petit village de Beausonge. Et pourtant... derrière ce calme apparent se trament d'étranges vengeances. C'est Silence, l'idiot du village, qui en sera l'instrument. Par lui (ou malgré lui ? ) s'abattra bientôt sur Beausonge "la Nuit des Sorcières" ... Guérisseurs, rebouteux, sorciers et exorcistes n'appartiennent pas, comme le voudrait un certain romantisme triomphant, à une époque d'obscurantisme révolue. Les sorciers sont parmi nous... C'est cet univers trouble qui a inspiré Didier Comès, un univers qu'il connaît très bien pour habiter lui-même un petit hameau des Ardennes, à la frontière allemande. Avec Silence, il signe son premier "grand roman"". - (A Suivre) n°13, février 1979.