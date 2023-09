Les cimetières. Des lieux de vie et d'histoires inattendues

A rebours de la morosité que l'on associe généralement aux cimetières, l'auteur décrit des lieux de vie, d'histoires et de partage. Des lieux dans lesquels se joue une touchante humanité. Des lieux emprunts d'Histoire, de patrimoine artistique où, parfois même, il fait bon se balader. Marc Faudot invite le lecteur à flâner à ses côtés, et lui raconte au fil d'une plume érudite et singulière l'histoire des cimetières, leur raison d'être et l'art funéraire. Vous saurez tout de ces épitaphes qui prêtent à sourire par leur comique involontaire, de ces corps exhumés pour les besoins d'une enquête ou d'une recherche de paternité (Yves Montand, Salvator Dali), de l'évolution des us et coutumes autour du défunt. Ce livre fourmille d'informations tour à tour cocasses ou émouvantes, historiques et anecdotiques. Voici une histoire sous forme de dictionnaire, dont chaque entrée se picore à l'envie !