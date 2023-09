Energie. Une enquête de la revue La Pensée écologique

Nous devons engager avec détermination une transition énergétique qui nous permette de décarboner nos sociétés et de limiter l'empreinte de nos convertisseurs d'énergie sur nos écosystèmes. Un parcours historique nous conduit des hommes de la préhistoire à la rupture des révolutions industrielles des deux derniers siècles, avec un décollage de la consommation d'énergie par habitant couplée à une progression significative de la population comme du niveau de vie pour une majorité. Un parcours technique présente les différents convertisseurs d'énergie et les innovations récentes, matures ou prometteuses, pour sortir de notre dépendance aux énergies fossiles héritée de ces deux révolutions industrielles. Ces éléments permettent de partager une réflexion prospective sur les pistes en matière de décarbonation et de sobriété, pour un développement respectueux de nos écosystèmes.