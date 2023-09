Marketing de l'immobilier. Concepts et méthodes pour gagner en efficacité, 4e édition

Vous souhaitez mieux répondre aux attentes de vos clients ? Je veux savoir comment font les acheteurs pour prendre leurs décisions. Je souhaite vendre rapidement un bien et capter un maximum de mandats. Je veux améliorer l'efficacité de mes annonces sur le Web et les réseaux sociaux. Je dois convaincre un vendeur de l'intérêt d'utiliser les services d'un agent immobilier. Vous avez coché au moins une de ces propositions ? Ce livre est fait pour vous ! Les agents immobiliers ont longtemps fonctionné sans stratégie marketing. Aujourd'hui, avec Internet, il leur est nécessaire de comprendre les comportements d'achat et de vente et de pratiquer un bon marketing. Entièrement mise à jour, fondée sur les résultats de recherches et l'analyse des meilleures pratiques, cette 4e édition propose des concepts et outils spécifiques à travers des avis d'experts, des focus et de nombreux exemples.