Dictionnaire de poche français-turc/turc-français

15000 termes et traductions. Un dictionnaire moderne, expurgé de tous les mots obsolètes ou très peu usités, pour servir en toute circonstance. Riche en termes et expressions de la vie courante, il se veut résolument pratique, prêt à l'emploi. Les catégories grammaticales sont indiquées en français. Le format compact de ce dictionnaire permet de le glisser dans la poche. Ce dictionnaire sera certainement très utile aux locuteurs francophones et turcophones.