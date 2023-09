Les histoires de coeur curé

Mercredi 1er avril 2020 Si les gens savaient. Beaucoup semblent imaginer la vie de prêtre comme faite de saints renoncements, de coûteux engagements et d'austères prières, vagabondant entre l'église et le presbytère. On le pense déjà un peu éthéré, toujours sage, souvent mystique, et bien sûr dépourvu de tout élan d'affectivité ou de critique. Que de fantasmes ! S'ils savaient en fait à quel point, comme eux, nous menons des combats éminemment ordinaires. Il me faudrait un jour écrire un livre, un roman - pas la vraie vie bien sûr. Simplement pour casser l'image d'Epinal que nous a léguée Bernanos, et désacraliser ce qui ne l'est pas dans le sacerdoce. Dire à quel point cette vie est sublime, faite de tant de rencontres magiques et d'un quotidien si éclectique. Raconter aussi les coulisses, ce qui se passe dans nos petits coeurs. Tous ces instants de bonheur, ces moments de déception aussi, parfois même d'impuissance et d'horreur. Les amours, les tragédies, les sacrifices, les trahisons, les secrets, la beauté, la lumière... Oui, si les gens savaient, je suis sûr qu'ils seraient stupéfaits.