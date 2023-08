Dis-moi Céline

Elle est l'artiste de tous les records, de tous les superlatifs. Sa voix unique et son talent ont conquis le monde entier. Pourtant, loin des projecteurs, Céline Dion est restée une femme secrète que peu de gens connaissent réellement. Cette biographie nous ouvre les portes de sa vie et de sa véritable histoire. Grâce à des entretiens inédits, ce livre nous fait découvrir une facette intime et très humaine de Céline. Un extraordinaire parcours depuis l'enfance au sein d'une famille de 14 enfants jusqu'à la rencontre à 12 ans avec René Angélil, l'homme qui va tout changer et la porter vers la gloire. Le rêve d'enfant s'est transformé en un exceptionnel destin. Une histoire de musique et de talent, de succès et d'épreuves, d'amour et d'espérance... jusque dans la maladie. L'histoire d'une artiste qui a mis le monde à ses pieds, une incroyable diva et une femme au coeur d'or.