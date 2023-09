Love intelligence. 10 piliers pour construire et réussir sa vie amoureuse

A l'heure de l'effondrement du schéma patriarcal, de la rencontre-consommation, de la hausse des divorces et du célibat, de l'injonction au développement personnel, donc du soi avant tout, comment faire pour être heureux en amour ? Si jusqu'aux années 60 l'amour se résumait à la simple mission du couple, faire des enfants, aujourd'hui on veut tout ! Le romantisme, le désir, le sexe, la complicité, l'écoute, le soutien, sans oublier bien sûr la liberté. La bonne nouvelle c'est qu'il existe une feuille de route ! Cet ouvrage développe une méthode qui s'appuie sur les mécanismes de l'amour (accueil, réceptivité, sensibilité, écoute, dialogue et maturité affective) et propose des clés articulées autour de 10 piliers fondamentaux pour aider chacun à trouver l'épanouissement dans ses relations affectives et nouer des relations amoureuses solides.