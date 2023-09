Naruto - Soirée sushis

20 recettes à préparer entre apprentis ninjas ! Apprenez à préparer votre propre riz vinaigré et à façonner des suhis, des california rolls ou encore un chirashi au saumon et à l'avocat ! Dans ce coffret : - 4 paires de baguettes à l'effigie de Naruto et son équipe - 4 repose-baguettes en céramique à l'effigie de Naruto et son équipe - 1 natte en bambou - 1 livret de 20 recettes pour apprendre à préparer vos sushis et autres plats à la maison