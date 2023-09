Naruto, les meilleurs ramens. Ramens, pad thaï, bibimbap & cie ! Coffret avec 1 bol, 1 paire de baguettes, 1 cuillère en céramique et 1 livret de 20 recettes

Régalez-vous comme Naruto avec vos ramens préférés ! Apprenez à réaliser de délicieux ramens et autres plats traditionnels à déguster dans votre nouveau bol favori : ramen aux nouilles et poitrine de porc, bibimbap au poulet, bo bun végétarien... Dans ce coffret : - Un bol spécial ramens et son couvercle en bois à l'effigie du plus connu des ninjas : Naruto ! - Une paire de baguettes en bambou - Une cuillère en céramique pour déguster vos ramens faits maison - Un livret de 20 recettes de ramens et autres plats