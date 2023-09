24 histoires et c'est déjà Noël ! avec 1 cherche et trouve

Un recueil de 24 histoires pour attendre Noël avec un jeu de cherche et trouve au fil des pages. Les habitants du village ne tiennent plus en place : Noël approche ! Sapin, guirlandes, couronne de houx, chorale, bûche et autres délicieux desserts, lettres au Père Noël, tout doit être prêt pour réveillonner ! Le village tout entier participe à l'organisation de la fête mais, pour qu'il n'y ait pas de jaloux, le maire a décidé, cette année, de tirer au sort la mission de chacun... Chaque jour, une nouvelle aventure à découvrir et un petit personnage à découvrir caché dans les illustrations.