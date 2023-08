Coupe du monde de rugby. La rétro depuis 1987

Plongez au coeur de l'action et de l'émotion de la Coupe du Monde de Rugby, de l'édition inaugurale dans l'hémisphère sud en 1987 - remportée par la Nouvelle-Zélande - jusqu'au triomphe sud-africain lors de la neuvième édition au Japon en 2019 ! Entre affrontements titanesques, exploits héroïques et moments de gloire indélébiles, ce livre vous transporte dans un voyage palpitant à travers les joueurs et les matchs les plus mémorables de ce tournoi planétaire, qui suscite depuis toujours des émotions intenses et fait vibrer les stades. Au fil des pages, (re)découvrez les coulisses et l'histoire de l'un des plus grands événements sportifs au monde. Un hommage vibrant à l'essence du rugby, à sa passion contagieuse et à son héritage inégalé.