Coloriages à doigts la ferme

Un coffret pour les tout-petits, proposant un cahier de 10 tableaux à décorer et à compléter avec les empreintes de ses doigts, grâce à un encrier de 6 couleurs : orange, jaune, vert, bleu, violet, rose. Thématique : les animaux de la ferme (poule et poussins, vache, cochon, mouton, chien, etc.).