Tous les mardis, Edouard descend en ville livrer le bois qu'il a coupé en forêt, comme le faisait son père et son grand-père avant lui. Edouard préfère la solitude au tumulte, la nature aux néons du grand centre commercial. Mais ce mardi est différent. Il doit se faire couper les cheveux, il n'y voit plus rien. Là, il fait une rencontre qui va changer sa vie. Le début d'une belle histoire : d'amour, de famille et de partage.