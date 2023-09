DISNEY - Les 100 Histoires pour Rêver

Un grand recueil de 100 histoires avec vos héros et héroïnes Disney et Pixar favoris ! - 62 récits des films Disney et Pixar à découvrir dans leur ordre de sortie au cinéma ; - 38 histoires dérivées pour prolonger les aventures des personnages emblématiques de ces univers dans des nouvelles péripéties ; - Un bel ouvrage avec des grandes illustrations ; - Un livre collector pour petits et grands enfants. Dès 4 ans.