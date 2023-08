"J'apprends le rugby", collection "Mes docs sport", décrit les bases du jeu et les règles de ce sport : de la mêlée à l'essai, en passant par le drop et le plaquage. L'ouvrage parfait pour tous ceux qui débutent ou veulent débuter la pratique de ce sport en club - un sport qui apprend la cohésion d'équipe. La collection "Mes docs sport", une collection documentaire qui permet de s'initier en détail et tout en images à la discipline sportive de son choix, de la découvrir et de la pratiquer sans inquiétude ni bobos ! Pour mieux appréhender les étapes d'apprentissage du rugby Le livre s'organise en 5 parties : - les débuts : l'inscription, la découverte des lieux et du groupe, la rencontre avec le moniteur ou la monitrice, l'équipement adapté ; - les règles : qu'elles soient règles de jeu, règles de vie collective ou règles de conduite sur le terrain ; - l'entraînement : décrit le déroulement d'une séance ; - la technique : les exercices de base abordés lors de la première année : la passe, le plaquage, les coups de pied ; - les champions : à travers les exemples d'équipes ou de joueurs célèbres, l'enfant pourra se projeter dans les progrès qu'il veut faire. Il découvrira aussi les grands tournois de la discipline. A la fin de chaque partie, des "conseils du coach" abordent un ou deux points pratiques... en toute confiance. Un vrai bonus pédagogique. Pour accompagner tous les enfants qui commencent la pratique du rugby La pratique du rugby est abordée ici sous forme d'une narration dans laquelle les aspects techniques s'intercalent. Un docu-récit très vivant qui place l'enfant au coeur de la narration pour une identification immédiate, essentielle afin que le lecteur se projette dans la pratique du sport en question. On suit un enfant de son inscription à son premier match, en passant par les différents entraînements et règles à apprendre. Les meilleures équipes et les meilleurs joueurs actuels sont cités à la fin de l'ouvrage : les All Blacks et Antoine Dupont pour les hommes, les Black Ferns et Charlotte Caslick pour les femmes.