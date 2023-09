Mini-Loup - Drôle de Noël pour Mini-Loup + 1 figurine

C'est bientôt Noël ! Mini-Loup et ses amis font les fous dans la neige. A trois sur la luge, c'est amusant ! Quand soudain, patatras ! C'est la chute. En se relevant, les trois compères tombent nez à nez avec le renne du père Noël. Ni une ni deux, ils grimpent dans le traîneau et s'envolent dans le ciel... Auront-ils tout de même des cadeaux pour Noël ? Un album plein d'humour et une super figurine à l'effigie de Mini-Loup à collectionner !