La petite bibliothèque les émotions de Gaston 5 albums

Une petite bibliothèque qui s'ouvre comme un coffre au trésor pour découvrir 5 petits livres qui t'aideront à apprivoiser tes émotions : Je suis en colère, Je suis triste, La joie, La peur et Je n'arrive pas à dormir. Gaston est une petite licorne différente des autres. Il a une particularité : sa crinière porte les couleurs de l'arc-en-ciel lorsqu'il va bien, mais dès qu'une émotion forte le submerge, sa crinière et sa queue changent de couleur selon son humeur : la tristesse, la colère ou encore la joie par exemple. Une série d'albums écrite et illustrée par Aurélie Chien Chow Chine, sophrologue pour les adultes et les enfants. Elle exerce notamment dans les écoles maternelles.