Conan le Cimmérien : Le Maraudeur noir

Conan et le trésor maudit. Sur le territoire sauvage des Pictes, Zarono et ses hommes ont dû construire une forteresse de fortune après le naufrage de leur navire. Prisonniers de ce bout de terre, ils craignent le pire lorsqu'un bateau pirate des Barachas accoste sur la plage. Sous les ordres de Strom, le bastion est attaqué. Pourtant, les assaillants prennent la fuite devant l'imposant pavillon zingaréen qui arrive à son tour... Tout comme Strom, les Zingaréens sont à la recherche du trésor perdu de Tranicos le sanguinaire, et rêvent d'exhumer ce butin enfoui dans la forêt picte depuis près d'un siècle. Et un seul homme est capable de les guider à travers la jungle : Conan. Hélas, qui veut s'emparer des coffres débordant de richesses doit berner la mort... Car l'antique site regorge de magie noire. Les hommes de Tranicos, sinistres fantômes, n'ont jamais quitté ces lieux maudits. Quant aux tribus pictes, elles guettent le moment opportun pour fondre sur les intrus... Avec cette nouvelle aventure placée sous le signe de la piraterie, le dessinateur culte de De Capes et de Crocs, Jean-Luc Masbou, fait son entrée au catalogue Glénat. Un album spectaculaire avec des planches en couleurs directes qui nous plongent dans une aventure épique où sorcellerie, trahisons et complots se mêlent sur une terre luxuriante autant que mystique.