Pochette multi-activités Minecraft. 3 cartes mosaïques, 2 cartes à gratter, 2 cartes à métalliser !

Une pochette multi-activités pour tous les fans de Minecraft ! Dans cette pochette, tu trouveras tout le matériel nécessaire pour réaliser 7 tableaux de ton jeu vidéo préféré : 2 cartes à gratter, 2 cartes autocollantes à métalliser et 3 cartes à compléter avec 300 mosaïques ! Plein d'activités... interdites aux noobs ! Une pochette non officielle Minecraft. Déjà parus : " Minecraft - Ma pochette mosaïques ", " Cartes à gratter Minecraft " et " Minecraft - Mes cartes à gratter pixels "