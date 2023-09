Jack l'Eventreur a encore frappé. Mais la police garde encore les détails de son dernier crime secrets... Qui saura le mieux deviner les sombres circonstances du dernier crime du tueur en série pour rafler la mise ? 1888, à Londres. La torpeur générée par les récents meurtres à Whitechapel n'a pas atteint les parieurs de l'East End. Alors qu'un nouvel assassinat est annoncé par la police, qui refuse d'en dévoiler les détails sordides à la presse, les clients du pub " the White Boar " se lancent dans une journée de paris un peu fous. Leur but ? Parier sur le nouveau forfait de Jack l'Eventreur. Dans ce jeu compétitif de déduction et de pari, les joueurs incarnent des clients du pub " The White Boar " qui ont organisé des paris un peu spéciaux. Ils vont pouvoir, tout au long de la journée, obtenir des informations cruciales sur les circonstances du meurtre, en soudoyant leur indic, d'autres joueurs ou encore la police. Aux heures de paris, ils doivent faire preuve de déduction et d'audace, tout en gérant savamment leur stock de jetons Bière, pour effectuer les paris les plus rentables ! Contenu : 1 plateau de jeu Pub " The White Boar " 1 horloge & son aiguille 5 carnets Déduction et paris et 5 feutres effaçables 18 cartes Elément du crime (6 cartes Arme, 6 cartes Victime, 6 cartes Lieu) 5 étuis Indice 40 jetons Bière 5 pions Client 9 jetons Catégorie 1 jeton 1er joueur " The White Boar " Un jeu à partir de 14 ans De 3 à 5 joueurs Parties de 45 minutes