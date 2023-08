Du feu de l'enfer

Manon maquille les cadavres, Ariel maquille les voitures. Elle est thanatopractrice, il est délinquant. Ils sont frère et soeur. Un jour, l'une des combines d'Ariel tourne mal et Manon se retrouve complice malgré elle. Lorsque les assassinats les plus sordides s'accumulent autour d'eux, traçant un jeu de piste sanglant vers une secte satanique, le capitaine Raynal s'intéresse à leur cas. Commence alors une traque qui brouillera les limites entre alliés et prédateurs et mettra à l'épreuve les liens du sang. Maître du suspense, Cédric Sire revient avec un conte d'horreur moderne aussi terrifiant que subtil. Nuits blanches garanties. Cet écrivain est un hypnotiseur qui prend ses lecteurs en otage, dès la première page. Le Courrier Picard Un suspense implacable. La Dépêche du Midi