ESSE N° 109, automne 2023 : Eau

Nous sommes entré·es dans une crise planétaire de l'eau. Partout des avertissements sont martelés à propos de la désertification accélérée de la Terre, de la pollution industrielle de ses ressources hydriques, de la surexploitation de ses aquifères. Face à un portrait aussi sombre, le poids de l'art est relativement modeste. Ce que peuvent les artistes, toutefois, en parallèle aux actions citoyennes que nous devons mener activement, c'est redonner à l'eau sa valeur symbolique et sacrée. Les artistes et les théoriciennes de ce dossier naviguent dans une approche poétique de l'eau, tantôt entre les formes esthétiques et les actions militantes, tantôt dans une pensée analytique imprégnée de métaphore. Adoptant un regard indéniablement critique, les articles font état d'oeuvres qui tentent à la fois de sensibiliser à la pollution de l'eau et aux enjeux climatiques, d'envisager une justice réparatrice et d'ouvrir des horizons porteurs d'espoir.