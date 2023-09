Tokuma, chaos et coeur. Elefty, tome 2

Le livre se passe 40 ans après les événements d'Elefty. Les tensions ne cessent de croître entre Ghimmel, désormais indépendante, et les deux planètes restantes du Système. Le prix du Betzerium connaît une flambée exponentielle qui conduit à la première crise économique de cette jeune civilisation. Au bord du gouffre, la planète minière n'a qu'une alternative : sacrifier son honneur ou provoquer une guerre, au risque d'affronter la terrible armada des cyborgs chargés depuis sa fondation de protéger le Système. Dans ce contexte chaotique, deux coeurs jeunes et fragiles vont être amenés par hasard à se croiser. AUTEUR Le père François Weber, né en 1968, est prêtre depuis 1999 et membre de la congrégation de l'oratoire Saint-Philippe Néri à Nancy. Actuellement en paroisse, il a longtemps côtoyé jeunes avec qui il a pu partager son goût pour le cinéma et la science-fiction. Il a écrit deux thrillers religieux et un roman sur la bataille de Verdun.