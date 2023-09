Installations de gaz dans les bâtiments d'habitation. Conception et mise en oeuvre - En application de la norme NF DTU 61.1, 3e édition

La norme NF DTU 61. 1 détaille les règles de mise en oeuvre des installations de gaz dans les bâtiments d'habitation relatives à l'alimentation et à l'équipement en gaz combustible et hydrocarbures liquéfiés des bâtiments d'habitation (immeubles collectifs ou maisons individuelles) ou de leurs dépendances. Le Guide Pratique "Installations de gaz dans les bâtiments d'habitation" en reprend les dispositions visant l'alimentation et l'équipement en gaz des installations domestiques. Suivant la chronologie de la réalisation d'une installation de gaz, il en éclaire les points sensibles ainsi que les précautions à prendre pour chaque étape de l'installation. - Comment façonner, assembler et poser les tuyauteries ? - Comment installer les compteurs, détendeurs et organes de sécurité ? - Comment alimenter en gaz les appareils situés à l'intérieur comme à l'extérieur des bâtiments ? - Quels essais sont à réaliser pour contrôler l'installation ? Cette nouvelle édition actualise l'ensemble des chapitres avec l'arrivée des tubes PLT, les changements de terminologie, notamment sur les organes de coupure et les noms des locaux dans lesquels sont installés les générateurs. POINTS FORTS ? Avec une approche pédagogique et de nombreuses illustrations, ce guide pratique suit toutes les étapes de réalisation d'une installation de gaz ? A jour des dernières évolutions technico-réglementaires ? Décrypte en images et en explications claires la norme NF DTU 61. 1