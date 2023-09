Tous les animaux rencontrés sont montrés à tous les paliers d'altitude et dans leurs habits et leurs rituels des quatre saisons, afin de rendre hommage à leur remarquables aptitudes à s'adapter aux climats et aux régions qu'ils traversent. La flore elle aussi est très présente et offre l'occasion à tous les amoureux de la nature sauvage de mieux la connaître. Ce livre vous invite à prendre de la hauteur. Tout d'abord, dès 500 mètres, on quitte déjà la plaine et on découvre un paysage montagnard souvent couvert de forêt. C'est le terrain de jeux favori des renards, que Bernard Schouwey a suivi notamment avec leurs petits, espiègles et aventuriers. Dès 1700 mètres on accède au palier subalpin, ou les chamois sont rois, entre autres. A partir de 2500 mètres nous entrons dans l'univers alpin, celui principalement des bouquetins, qui nous épatent par leur habileté à se déplacer dans les pierriers et les pentes les plus vertigineuses. Enfin, l'auteur nous emmène au-delà des 4000 mètres, ou la faune est rare, la neige et la glace dominent, les paysages sont beaux à couper le souffle.