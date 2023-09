Des cimes enneigées du Kilimandjaro aux sommets vertigineux del'Himalaya, partez à l'assaut des monts mythiques ! National geographic vous embarque pour un voyage merveilleux et inspirant sur le toit du monde. Majestueuses et imposantes, les montagnes fascinent les hommes depuis toujours. Tutoyant le ciel et défiant l'horizon, leurs cimes indomptées font l'objet de multiples croyances, de superstitions, de récits et de poèmes qui célèbrent leur beauté, mais aussi le danger qu'elles représentent pour les aventuriers désireux de percer leur mystère en conquérant leurs crêtes. Cet ouvrage richement illustré vous invite à découvrir les sommets emblématiques de notre planète, berceaux de mythes et de légendes. De l'Everest au mont Olympe, de la Cordillère des Andes au Mont-Fuji, découvrez les paysages uniques de ces montagnes sacrées, ainsi que les dieux et les esprits qu'elles célèbrent depuis la nuit des temps. Un voyage merveilleux et inspirant sur le toit du monde.