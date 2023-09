Les larmes d'une mère

Lorsque Nelly, Arthur et leur petite Angela doivent emménager chez la mère et la grand-mère de Nelly, les tensions vont croissant au sein du jeune couple. Jusqu'à ce qu'un premier drame survienne... Heureusement, l'arrivée d'un inconnu redonnera à Nelly courage et optimisme dans le Londres populaire des années 1960. Par Kitty Neale, autrice n°1 des ventes du Sunday Times. Une saga familiale poignante par l'autrice best-seller du Sunday Times Nelly et Arthur fileraient le parfait amour s'ils avaient l'argent nécessaire pour avoir leur propre toit. Mais, en attendant qu'Arthur ait trouvé un travail plus lucratif, ils n'ont d'autre choix que de s'installer avec leur petite Angela à Candle Lane, chez Ruth et Sadie, la mère et la grand-mère de Nelly. Depuis son AVC, Sadie est devenue invivable, Ruth a pris sous son aile un jeune voisin délaissé par ses parents alcooliques, et le manque d'intimité finit par peser sur le couple. Quand un premier drame survient, Angela et Arthur se déchirent. Puis le destin frappe à nouveau la maisonnée... C'est alors qu'un inconnu se présente à Candle Lane, qui pourrait bien bouleverser la vie de Nelly et des siens. Après Le Courage d'une soeur et Un ange nommé Nelly, Kitty Neale signe une nouvelle saga familiale poignante dans le Londres populaire des années 1960. " Une émouvante histoire d'amour, de famille et d'espoir... " Closer " Un roman aussi déchirant que lumineux. " Lancashire Evening Post