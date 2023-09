Une histoire des serres. De l'orangerie au palais de cristal

Dans nos contrées tempérées, nous pouvons aisément admirer la flore tropicale en visitant les grandes serres qui agrémentent nombre de jardins publics ou privés. Mais, il n'en fut pas toujours ainsi. L'auteur retrace cette quête permanente depuis le début du XVIIe siècle, pour jouir du plaisir de posséder et contempler ces végétaux venus des "zones torrides" . Comment les protéger et leur construire un abri approprié ? Durant des siècles, botanistes, jardiniers et propriétaires vont se trouver confrontés à de nombreux défis pour transformer les serres en palais de verre et les plantes chétives en forêts tropicales. C'est ce long cheminement, jalonné au fil du temps par des nouveautés scientifiques, techniques, par des changements du regard des sociétés européennes sur la place du végétal, qui est décrit ici, avec des débuts balbutiants, une apogée dans les années 1900, un abandon partiel avant ces dernières décennies et enfin un renouveau grâce aux technologies modernes.