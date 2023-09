Des étoffes pour le vêtement et la décoration. Vivre en indiennes - France (XVIIIe-XIXe siècle)

Retracer une histoire du goût en étudiant l'usage des indiennes dans la mode et la décoration intérieure aux 18e et 19e siècles, tel est l'objectif de ce livre. Il montre comment les manufacturiers ont participé à l'essor d'une société consumériste où la question des modes et des couleurs est indissociable du développement d'une industrie textile. En appréhendant des pratiques vestimentaires et décoratives sur deux siècles, les phénomènes de recyclages, de renouvellement ainsi que de permanence de certains décors sont analysés à la lumière de la fascination que le 18e siècle exerça sur la société du 19e siècle. Dans la parure vestimentaire, l'usage des indiennes raconte la diffusion dans la société de pratiques longtemps réservées aux élites et la capacité des industriels à se renouveler pour accompagner l'essor de la consommation des étoffes, depuis les marchandes de mode jusqu'aux Grands Magasins. La question de la place des cotonnades dans la décoration intérieure offre un point de vue renouvelé sur le rôle des étoffes dans l'embellissement du cadre de vie qui perdure et se développe au 19e siècle en participant au concept des styles historiques.