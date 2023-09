Dans le fauteuil de l'hypnose. Installez-vous

Ce livre est une réflexion sur la pratique et la place de l'hypnose dans un système de soin en pleine évolution mais aussi sur la formation et l'éthique qu'elle implique. Des exemples cliniques rapportent son processus et son action tant dans un cadre chirurgical que médical (stress, phobies, douleurs, addictions, etc.). Dans ces situations, l'auteur met en évidence l'importance de s'autoriser à "s'installer dans fauteuil" pour vivre l'expérience de l'hypnose. Le thérapeute, par ses suggestions et le silence, ouvre ainsi l'espace de perception et celui du changement. " Ressentir et rien d'autre. Ne pas juger. Ne pas être jugé. Mais être là, profondément, dans un ailleurs qui devient un ici, dans une temporalité qui s'émancipe de la tyrannie du temps. Dans un éveil comme un sommeil d'enfance. Une goutte d'éternité " Philippe Delerm