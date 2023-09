Les Trois Dahlia. Tome 1 Meurtres à Aldermere House

Vous aimez Agatha Christie, le Cluedo et les vieilles demeures anglaises ? Aldermere House n'est pas un manoir comme les autres. Dans les années trente, il a été la propriété d'une très grande dame du roman policier, Lettice Davenport, et le cadre de la plupart de ses ouvrages. Son héroïne, Dahlia Lively, à l'égal de Miss Marple, est encore dans toutes les mémoires. Les trois actrices qui, au fil des décennies, ont interprété à l'écran ce personnage célèbre sont aujourd'hui réunies au manoir à l'occasion d'une grande convention organisée par les fans de la romancière. Mais ce qui s'annonçait comme un week-end d'été des plus agréables dans la campagne anglaise prend un tout autre visage lorsqu'un meurtre est commis, inspiré d'un des romans de Lettice. Pour élucider cette étrange affaire, les trois Dahlia vont devoir mettre de côté leur rivalité. Ce qui est loin d'être gagné... Avec ce premier roman, Katy Watson inaugure une nouvelle série consacrée à ces trois actrices au charme fou. Elle entraîne le lecteur d'un rebondissement à l'autre sans jamais se départir de l'humour qui fait toute la saveur des romans policiers anglais classiques. Surtout, elle nous propose un univers et des personnages jubilatoires que l'on a déjà hâte de retrouver.