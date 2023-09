AVENTURE DE VIOLETTE MIRGUE T10 SORCIÈRES, CITROUILLES ET COMPAGNIE. Les aventures de Violette Mirgue (T.10)

C'est l'automne ! Bientôt la célèbre fête d'Halloween avec ses citrouilles, ses fantômes et pleins de saperlidéguisements effrayants ! Malheureusement, la fête est annulée, car Fauve, une amie de Violette, vient de perdre sa Mamie Noisette et n'a pas le coeur à la fête. Violette tente de lui remonter le moral. Retrouvant un ancien balai de sorcière dans le grenier, s'engage alors un périple fantastique pour nos trois amis, de l'Irlande au Mexique en passant par les Etats-Unis et la Transylvanie !