La compagnie de Saint-Sulpice 1900 - 1930. Au coeur de la crise moderniste 1900-1930

A travers ce nouvel essai, le père Bernard Pitaud, sulpicien, poursuit son histoire de la compagnie de Saint Sulpice, chargée de la formation des prêtres et des séminaires. Après avoir affronté au cours du XIX e siècle les suites de la Révolution française et de l'Empire, elle va se trouver mêler à d'autres soubresauts la séparation de l'Eglise et de l'Etat, de 1904 1905 jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, vue à travers les figures de deux supérieurs généraux, les pères Lebas et Garriguet mais surtout la crise moderniste, résultant notamment du choc entre l'examen critique et archéologique des textes et les dogmes de l'Eglise. Cette crise est illustrée en particulier par les affaires Touzard et Brassac, ainsi que par la fameuse querelle Lahitton Branchereau sur la théologie de la vocation sacerdotale.