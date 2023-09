Lettre de saint Paul aux Romains. Clés de lecture

Dans ce nouveau brillant commentaire biblique, Jean-Noël Aletti s'attèle cette fois-ci, après L'Evangile selon Saint Luc, à fournir des clefs de lecture de la Lettre de Saint Paul aux Romains, afin de permettre aux lecteurs d'entrer dans l'intelligence des argumentations et de percevoir la cohérence de sections entières, en s'attachant d'abord à en souligner les incompréhensions et erreurs d'interprétation dont elles furent l'objet, pour ensuite signaler la finalité et les modalités de la réflexion de l'apôtre.