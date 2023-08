Vaiana, l'histoire du film. C'est moi qui lis

Une histoire pour les 6-8 ans à lire tout seul ! Les jeunes lecteurs autonomes vont enfin pouvoir découvrir les plus belles histoires Disney sans l'aide de personne ! Des textes courts, faciles à déchiffrer et à comprendre spécialement écrits pour les accompagner dans leurs premières lectures. Les phrases courtes et les mots difficiles expliqués à la fin vont leur donner le goût de lire, tout en s'amusant ! Résumé : Dans le Pacifique, l'île de Motunui meurt peu à peu. Pour la sauver, Vaiana va devoir retrouver le demi-dieu Maui et réparer le mal qu'il a fait il y a longtemps à la déesse Te Fiti...