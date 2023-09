Design floral. Bouquets - Evénements - Set design

Alliant pistes d'inspirations et transmission de savoir-faire, cet ouvrage très illustré encourage les fleuristes et fleuristes en devenir à dépasser la création de bouquets en boutique pour réaliser des décors floraux "sur-mesure" , à destination de clients particuliers comme institutionnels, chargés d'événementiel ou de production de contenu visuel. De la question cruciale de l'approvisionnement en fleurs locales et de saison à la boîte à outils du designer floral, du déroulé d'un projet type à la découverte de réalisations détaillées pas à pas, Justine Beaussart guide les professionnels dans le développement de leur activité en leur donnant toutes les clés pour s'épanouir dans un métier qui mêle artisanat, travail manuel, créativité, décoration et set design, dans une dynamique écoresponsable. Justine Beaussart (@nebbiastudio) est fleuriste, spécialisée en événementiel et set design floral. Elle conçoit des décors et scénographies pour des mariages, shootings photo et vidéo, lancements de boutiques, etc. , avec la volonté de développer une pratique de son métier plus douce pour l'environnement (valorisation de la fleur française, utilisation d'alternatives à la mousse florale). Elle est également professeure sur la plateforme d'apprentissage en ligne Domestika, et accueille des stagiaires pour des workshops dans son atelier ou des WE en immersion dans des lieux inspirants.