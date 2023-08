Bienvenue chez les Casagrandes Tome 3 : Tout nouveau, tout beau

Ronnie Anne et Bobby Santiago, amis proches de Lincoln Loud, ont récemment déménagé à Great Lakes City pour vivre avec leur famille multigénérationnelle dans un immeuble situé au sommet d'un marché animé. Pendant que Bobby aide son abuelo à gérer le marché, entre autres petits boulots (vraiment petits boulots), Ronnie Anne fait du skateboard dans la vie de la grande ville avec ses amis. Vivant ensemble avec leur mère, Maria, ils s'adaptent, passant d'une famille de trois personnes à Royal Oaks à une famille élargie et soudée de cousins, de tantes, d'oncles, de perroquets et de chiens géants... sous la houlette des abuelos des enfants, Hector et Rosa. Maintenant, avec plus de TOUTES NOUVELLES histoires de bandes dessinées, que la fête commence !