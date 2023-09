Malheur à qui n'a plus rien à désirer

Etienne, la quarantaine, devient avocat après une courageuse reconversion professionnelle. Il rejoint alors un cabinet à Valence dans lequel il rencontre Esther, dont il tombe éperdument amoureux. Elle est magnifique, mystérieuse et imprévisible avec un regard aussi changeant que troublant. Mais cette relation se transforme en calvaire : il perd peu à peu toute force de caractère et se soumet aux affres d'une passion excessive et destructrice. Poussé à bout, il commet l'irréparable, jusqu'à se retrouver aux assises... Comment décrire une passion amoureuse inassouvie et douloureuse où plaisir et souffrance voisinent dangereusement jusqu'à transformer un homme, lui faire perdre ses valeurs et le sens des réalités, jusqu'à en devenir un étranger pour lui-même ?