La Compagnie des mouches

Vivien, à vingt-trois ans, Jean-René, ou René, ou J. -R. , c'est comme on veut, en a vingt-huit. L'un travaille au tri postal, l'autre est représentant de commerce. Tous deux se partagent un deux pièces, au sixième étage d'un immeuble à Paris. Tandis que Vivien reluque J. -R. , sympa, à son goût, J. -R. , lui, ne sait trop que penser, de lui et des autres ; il balance, s'interroge, et se dit que Carène, caissière au Prisunic, ne lui déplairait pas. Du côté de Vivien, tout se précise lorsqu'il part une quinzaine de jours aux Canaries avec Emeric, un collègue de travail. Alors, J. -R. se décide, et il propose à Carène de sortir avec lui. Carène, qui porte en elle un lourd secret, ne dit pas non. A son retour des Canaries, alors que J. -R. s'est absenté pour quelques jours, Vivien, à la jeunesse imprudente, invite chez eux des inconnus. Lorsque J. -R. rentre à son tour, il les surprend en pleine orgie. La rencontre se passe mal. Fusent les injures et les menaces. J. -R. décide de quitter l'appartement. Mais Vivien y est bientôt retrouvé mort, le crâne éclaté. Dans la presse, le commissaire Bricard laisse entendre que l'ex petit ami de la victime, encore introuvable, serait la piste privilégiée. Pour J. -R. , par ex petit ami, dans l'idée du commissaire, il ne peut être question que de lui. Il n'a donc pas le choix : fuir, et Carène avec lui.