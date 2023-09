La recherche de vie extraterrestre

Sommes-nous seuls dans l'univers ? L'idée d'une vie ailleurs que sur notre planète ne date pas d'hier. Certains philosophes de l'Antiquité et savants des siècles passés ont abordé ce sujet, ne pouvant résister à la pensée que l'univers était peut-être abondamment peuplé. De nos jours, un domaine de recherches s'est développé pour tenter de répondre à cette question : il s'agit de l'Exo/Astrobiologie, science pluridisciplinaire qui s'attache à élucider les interrogations sur l'origine de la vie sur Terre et celles d'une vie extraterrestre. A l'heure où les découvertes d'exoplanètes se multiplient (plus de 5 000 identifiées à ce jour ! ), la question d'une autre vie dans l'univers n'est plus un rêve ou une conjecture. C'est, depuis plusieurs décennies, un problème scientifique qui s'appuie sur différentes approches que ce livre aborde avec une perspective historique. La quête d'une autre vie dans l'univers est fascinante, et reste l'une des plus belles et motivantes aventures de l'humanité.