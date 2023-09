Marie COSTA Parents Pardonnez-vous ! Et vivez heureux L'éducation n'est ni un examen de passage, ni une grille d'objectifs à remplir, mais des rapports humains, des mots, des gestes, des peines et des joies. L'éducation ne s'acquiert pas dans une formation, il n'y a pas de diplôme validant : chaque parent apprend au contact de son enfant. L'éducation se transmet, s'anime, s'invente et se raconte. Ce livre permet d'aider les parents à dédramatiser, à accepter et à assumer les imperfections dans une éducation semée d'embûches. Apprendre à être soi-même, un parent qui nous ressemble et non tel que la société voudrait que l'on soit. Vous n'êtes pas parfait, les autres non plus ! A partir de ce constat, chacun tente de faire de son mieux selon ses possibilités. En chapitres courts, très ancrés dans l'expérience, avec des pointes d'humour, l'auteure conduit ses lecteurs vers une prise en compte apaisée des impuissances inhérentes à la nature humaine, et vers des relations souples plus simples et plus fécondes. L'auteure met ainsi, par ce manuel profond mais simple de lecture, son expertise d'éducation bienveillante à la portée de tous. Marie Costa, coach parental, est à l'origine du programme "Développer vos talents de parents". Forte de son expérience d'enseignante, elle a publié différents ouvrages pratiques au service des parents et des enfants.