Le Clan des Belen

Un thriller fantastique dans le décor menaçant des Ardennes Nora, jeune vétérinaire en plein divorce, quitte Paris avec Alice, sa fille de 6 ans. L'héritage de la vieille maison de ses grands-parents dans les Ardennes lui offre l'opportunité de se construire une nouvelle vie, loin de son ex-mari. De retour sur ses terres natales, elle renoue avec son histoire familiale, et les ombres qu'elle y a laissées. En soignant un loup blessé, Nora s'immisce malgré elle au coeur d'un conflit qui secoue le village depuis des années. Elle apprendra bientôt que ce loup est à l'origine d'une mort violente, et que le village entier voue une véritable haine à ces bêtes sauvages. Quand Nora comprend que ce loup n'est autre qu'un Canis dirus, une race éteinte depuis dix mille ans, son secret devient d'autant plus lourd à porter... . Dans une atmosphère de tension permanente, de disparitions, d'agression par les loups, de révolte des villageois, de désarroi de la police, elle devra affronter les préjugés et les légendes. Elle cherchera à comprendre qui sont les Belen, cette famille qui semble protéger les loups, et découvrira les vraies raisons de la disparition de son père...