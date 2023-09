Pour comprendre la naissance psychique. Une introduction à la maternologie

La naissance psychique n'a rien d'une évidence. Si l'accouchement semble aller de soi, il ne suffit pas à faire naître une mère et son bébé? ; certaines mères éprouvent le sentiment de ne pas être devenue maman de leur bébé. Malgré les apports du Dr Jean-Marie Delassus, fondateur de la maternologie, la difficulté maternelle, qui est l'objet de cette approche novatrice, reste souvent tue. mêlant apport théoriques, témoignages et explications, l'auteur aborde la notion d'? effondrement auquel sont confrontées ces mères pour lesquelles la naissance n'? apporte pas la joie conventionnelle. Ce livre démontre l'intêret d'? écouter les mères et différencie cette approche de toute réponse à des troubles psychiatriques ou psychosociaux. En délimitant un nouveau champ de l'accompagnement et du soin psychique néonatal, il place la maternologie comme un enjeu de santé publique.