Epopée amoureuse en Pays Marchois

En cette fin de XVIIIe siècle, en Creuse, l'amour se joue aisément de la différence de condition pour unir dans un même coeur Marie, fille de la noblesse, et Jean, fils de la paysannerie. Cependant, arc-boutée sur ses privilèges, l'aristocratie n'a pas dit son dernier mot et séparera les amants. Une épopée amoureuse et intemporelle, illuminée par le siècle des Lumières.