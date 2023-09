La Guadeloupe d'Antan. Nouvelle édition

Plus de 300 cartes postales anciennes de la Guadeloupe en 1900. Avec plus de 300 cartes postales anciennes, La Guadeloupe d'antan est une invitation à un voyage dans la Guadeloupe du début du siècle. L'ouvrage est articulé autour de quatre grands chapitres : Pointe-à-Pitre et les communes de la Grande-Terre, Basse-Terre et les communes de la Basse- Terre, les Dépendances (les Saintes, Marie-Galante, la Désirade, Saint- Martin et Saint-Barthélémy), et la vie quotidienne en Guadeloupe au début des années 1900. Chaque Guadeloupéen pourra donc retrouver les lieux qu'il connaît - ; ou qu'il a connus - ; et découvrir ou se souvenir de la Guadeloupe du début du XXe siècle.