La transition écologique en orthodontie

Partant du constat que peu de données existent sur les enjeux de la transition écologique spécifique à l'odontologie, l'auteur a souhaité explorer ce champ de recherche et apporter une approche scientifique sur le sujet. Ce livre présente les résultats du bilan carbone d'un cabinet. Il s'agit d'un travail inédit qui donne des ordres de grandeurs, parfois inattendus, qui permettent de définir des priorités dans les actions à mener. Ce livre est à destination des orthodontistes, mais aussi des chirurgiens-dentistes, car la plus grande partie de l'ouvrage n'est pas spécifique à l'orthodontie. Les lecteurs et lectrices trouveront de nombreuses clés pour comprendre les enjeux auxquels la profession est confrontée, ainsi que des pistes d'actions concrètes à mettre en place au quotidien.