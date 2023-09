The Mortal Instruments - La cité des ténébres Tome 4 : La cité des anges déchus

Alors que Simon s'adapte difficilement à sa condition de vampire, Clary et Jace filent le parfait amour... ou presque. La guerre est terminée. Clary rentre à New York pour s'entraîner à devenir Chasseuse d'Ombres. Mais les tensions se ravivent avec les Créatures Obscures, des Chasseurs d'Ombres sont assassinés... Les deux camps se préparent à une nouvelle confrontation et se disputent Simon, un vampire aux nombreux pouvoirs. Ils ne reculeront devant rien. Au risque pour Clary de perdre tous ceux qu'elle aime... y compris Jace.